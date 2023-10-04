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Проліт винищувачів та запуск ракети. У Криму стався вибух

Крим, Середа 04 жовтня 2023 09:14
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Проліт винищувачів та запуск ракети. У Криму стався вибух Фото: у Криму стався вибух 4 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Криму стався вибух у середу, 4 жовтня. Про "бавовну" та запуск ракети у бік Херсонської області повідомили у тимчасово окупованому Красноперекопську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Вибух у районі Красноперекопська", - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцеві жителі повідомляють про проліт над Красноперекопськом двох винищувачів.

"Також, ймовірно, був запуск ракети у напрямку Херсонської області", - зазначають у Telegram-каналі.

Вибухи у Красноперекопську

У Криму останнім часом постійно щось вибухає. При цьому, поряд із Севастополем, у перших рядах у рейтингу за "бавовнами" фігурує і Красноперекопськ. До цього вибухи тут лунали 12 вересня, а ще раніше у липні. Під час літніх вибухів у Красноперекопську окупанти піднімали у небо та авіацію.

Нагадаємо, Красноперекопськ знаходиться в південній частині Перекопського перешийка, на північ від кримської столиці Сімферополя. Поруч із Красноперекопськом проходить Північно-Кримський канал.

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