Проліт винищувачів та запуск ракети. У Криму стався вибух
У Криму стався вибух у середу, 4 жовтня. Про "бавовну" та запуск ракети у бік Херсонської області повідомили у тимчасово окупованому Красноперекопську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
"Вибух у районі Красноперекопська", - йдеться у повідомленні.
Крім того, місцеві жителі повідомляють про проліт над Красноперекопськом двох винищувачів.
"Також, ймовірно, був запуск ракети у напрямку Херсонської області", - зазначають у Telegram-каналі.
Вибухи у Красноперекопську
У Криму останнім часом постійно щось вибухає. При цьому, поряд із Севастополем, у перших рядах у рейтингу за "бавовнами" фігурує і Красноперекопськ. До цього вибухи тут лунали 12 вересня, а ще раніше у липні. Під час літніх вибухів у Красноперекопську окупанти піднімали у небо та авіацію.
Нагадаємо, Красноперекопськ знаходиться в південній частині Перекопського перешийка, на північ від кримської столиці Сімферополя. Поруч із Красноперекопськом проходить Північно-Кримський канал.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.