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Росіяни підтвердили знищення корабля "Цезар Куніков": перехоплення розмови

Крим, Середа 14 лютого 2024 14:27
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Росіяни підтвердили знищення корабля "Цезар Куніков": перехоплення розмови Фото: росіяни підтвердили знищення корабля "Цезар Куніков" (uk wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти визнають, що великий десантний корабель "Цезар Куніков" пішов на дно. Про це свідчать перехоплені радіопереговори росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Розвідці вдалося перехопити розмов росіян з місця знищення корабля. Один з окупантів передає, що "спостерігає уламки та маслянисту пляму".

ГУР зазначає, що огляд місця затоплення корабля здійснюють гелікоптери Ка-52 та Мі-8 окупантів. Ретранслятором інформації виступає військово-транспортний літак Ан-26.

Як повідомила розвідка, "Цезар Куніков" упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, (так званого "сліпа"), з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою. За попередньою оцінкою осадки корабля, під час затоплення він був завантажений.

Знищення російського корабля

Нагадаємо, сьогодні зранку у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У ГУР показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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