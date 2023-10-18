Росіяни підселяються до жителів Токмака, які живуть у багатоповерхівках, - Генштаб

Російські війська продовжують скоювати злочини в окупованому Токмаку (Запорізька область). Вони заселяються в багатоповерхові будинки, де вже живуть цивільні люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони примусово проживають разом з цивільним населенням в їхніх будинках з метою використання мирних мешканців як "живого щита".
"Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють в багатоповерхових будинках, де проживають місцеві жителі", - додали у Генштабі.
Ситуація у Запорізькій області
Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.
Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.
Також нещодавно росіяни збили свій винищувач Су-35 поблизу Токмака. Британська розвідка підтвердила цю інформацію.
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