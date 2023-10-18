Россияне подселяются к жителям Токмака, которые живут в многоэтажках, - Генштаб

"Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они принудительно проживают вместе с гражданским населением в их домах с целью использования мирных жителей как "живого щита".

"Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют в многоэтажных домах, где проживают местные жители", - добавили в Генштабе.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет освобожден Токмак.

Также недавно россияне сбили свой истребитель Су-35 вблизи Токмака. Британская разведка подтвердила эту информацию.