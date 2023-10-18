Россияне подселяются к жителям Токмака, которые живут в многоэтажках, - Генштаб

Российские войска продолжают совершать преступления в оккупированном Токмаке (Запорожская область). Они заселяются в многоэтажные дома, где уже живут гражданские люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они принудительно проживают вместе с гражданским населением в их домах с целью использования мирных жителей как "живого щита".
"Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют в многоэтажных домах, где проживают местные жители", - добавили в Генштабе.
Ситуация в Запорожской области
Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.
Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет освобожден Токмак.
Также недавно россияне сбили свой истребитель Су-35 вблизи Токмака. Британская разведка подтвердила эту информацию.
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