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Россияне подселяются к жителям Токмака, которые живут в многоэтажках, - Генштаб

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска продолжают совершать преступления в оккупированном Токмаке (Запорожская область). Они заселяются в многоэтажные дома, где уже живут гражданские люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они принудительно проживают вместе с гражданским населением в их домах с целью использования мирных жителей как "живого щита".

"Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют в многоэтажных домах, где проживают местные жители", - добавили в Генштабе.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет освобожден Токмак.

Также недавно россияне сбили свой истребитель Су-35 вблизи Токмака. Британская разведка подтвердила эту информацию.

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Российская ФедерацияЗапорожская областьГенштаб ВСУВойна в Украине