Росіяни підривають дамби перед контрнаступом ЗСУ, - Міноборони

Під час круглого столу Дудар сказав, що російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

"Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди", - сказав Дудар.

Він зазначив, що наслідки цих дій поки не є масштабними, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

Підриви дамб

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ. У Херсонські та Миколаївській області опинилися під водою десятки населених пунктів. Представники Міжнародного кримінального суду в Гаазі вже почали розслідування російського теракту на ГЕС.

Після підриву Каховській ГЕС російські військові підірвали ще одну дамбу - поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Водночас у ЗСУ заявили, що на перебіг контрнаступальних дій це жодним чином не вплине.

До цього вони зруйнували дамбу Карлівського водосховища в Донецькій області. Унаслідок руйнування дамби будуть підтоплення населених пунктів на березі річки Мокрі Яли, проте такої катастрофи як в Херсонській області, ймовірно, не буде, оскільки об'єм водосховища в рази менший.