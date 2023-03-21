Росіяни підняли Су-35 у відповідь на проліт бомбардувальників США в сторону кордону

В понеділок, 20 березня, Міноборони РФ наказало підняти в повітря Су-35 у відповідь на проліт двох стратегічних бомбардувальників США над Балтійським морем в сторону російського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією видання, МО Росії помітило на радарах дві повітряних цілі, що летіли в сторону кордону РФ. Потім виявилось, що це були американські бомбардувальники B52H.

"Винищувач Су-35 піднявся в повітря для запобігання перетину кордону. Після відходу іноземних літаків, він повернувся назад на аеродром своєї бази", - зазначає видання.