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Росіяни підняли Су-35 у відповідь на проліт бомбардувальників США в сторону кордону

Фото: росіяни підняли у повітря Су-35, відповідаючи на підліт літаків США до кордону (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В понеділок, 20 березня, Міноборони РФ наказало підняти в повітря Су-35 у відповідь на проліт двох стратегічних бомбардувальників США над Балтійським морем в сторону російського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, МО Росії помітило на радарах дві повітряних цілі, що летіли в сторону кордону РФ. Потім виявилось, що це були американські бомбардувальники B52H.

"Винищувач Су-35 піднявся в повітря для запобігання перетину кордону. Після відходу іноземних літаків, він повернувся назад на аеродром своєї бази", - зазначає видання.

Нагадаємо, російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Пізніше російський Су-27 намагався збити український дрон Bayraktar над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму.

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