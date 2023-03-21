Россияне подняли Су-35 в ответ на пролет бомбардировщиков США в сторону границы

В понедельник, 20 марта, Минобороны РФ приказало поднять в воздух Су-35 в ответ на пролет двух стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем в сторону российской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации издания, МО России заметило на радарах две воздушные цели, летевшие в сторону границы РФ. Потом выяснилось, что это были американские бомбардировщики B52H.

"Истребитель Су-35 поднялся в воздух для предотвращения пересечения границы. После ухода иностранных самолетов он вернулся обратно на аэродром своей базы", - отмечает издание.