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Россияне подняли Су-35 в ответ на пролет бомбардировщиков США в сторону границы

Фото: россияне подняли в воздух Су-35, отвечая на подлет самолетов США к границе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 20 марта, Минобороны РФ приказало поднять в воздух Су-35 в ответ на пролет двух стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем в сторону российской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, МО России заметило на радарах две воздушные цели, летевшие в сторону границы РФ. Потом выяснилось, что это были американские бомбардировщики B52H.

"Истребитель Су-35 поднялся в воздух для предотвращения пересечения границы. После ухода иностранных самолетов он вернулся обратно на аэродром своей базы", - отмечает издание.

Напомним, российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper , ведущий разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Позже российский Су-27 пытался сбить украинский дрон Bayraktar над Черным морем вблизи временно оккупированного Крыма.

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