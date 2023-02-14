Росіяни підняли в Білорусі літак-розвідник та винищувачі. В Україні масштабна тривога

У Білорусі сьогодні, 14 лютого пішла на зліт російська авіація. Окупанти підняли в небо свій розвідувальний літак та винищувачі.

Що відомо про активність російської авіації в Білорусі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

У зв'язку з підняттям ворожої авіації в Білорусі по всій Україні оголошена повітряна тривога (карта станом на 09:12).

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", йдеться про підняття літаків:

(Аеродром Мачулищі), зліт борту ДРЛО А-50У ВКС РФ (літак далекого радіолокаційного виявлення "Сергій Атаянц").

(Аеродром Барановичі), зліт винищувача супроводу.

(Аеродром Мачулищі), зліт МіГ-31К ВКС РФ, здатного нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, зліт цього літака є причиною повітряних тривог в Україні.

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