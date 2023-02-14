Россияне подняли в Беларуси самолет-разведчик и истребители. В Украине масштабная тревога
Фото: 14 февраля в Беларуси подняли в небо боевую авиацию (wikipedia.org)
В Беларуси сегодня, 14 февраля пошла на взлет российская авиация. Оккупанты подняли в небо свой разведывательный самолет и истребители.
Что известно об активности российской авиации в Беларуси - читайте в материале РБК-Украина.
В связи с поднятием вражеской авиации в Беларуси по всей Украине объявлена воздушная тревога (карта по состоянию на 09:12).
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", речь идет о поднятии самолетов:
- (Аэродром Мачулищи), взлет борта ДРЛО А-50У ВКС РФ (самолет дальнего радиолокационного обнаружения "Сергей Атаянц").
- (Аэродром Барановичи), взлет истребителя сопровождения.
- (Аэродром Мачулищи), взлет МиГ-31К ВКС РФ, способного нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Беларусь начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К, взлет этого самолета является причиной воздушных тревог в Украине.
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