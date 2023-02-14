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Россияне подняли в Беларуси самолет-разведчик и истребители. В Украине масштабная тревога

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Мачелищи, Вторник 14 февраля 2023 09:08
Россияне подняли в Беларуси самолет-разведчик и истребители. В Украине масштабная тревога Фото: 14 февраля в Беларуси подняли в небо боевую авиацию (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси сегодня, 14 февраля пошла на взлет российская авиация. Оккупанты подняли в небо свой разведывательный самолет и истребители.

Что известно об активности российской авиации в Беларуси - читайте в материале РБК-Украина.

В связи с поднятием вражеской авиации в Беларуси по всей Украине объявлена воздушная тревога (карта по состоянию на 09:12).

Россияне подняли в Беларуси самолет-разведчик и истребители. В Украине масштабная тревога

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", речь идет о поднятии самолетов:

  • (Аэродром Мачулищи), взлет борта ДРЛО А-50У ВКС РФ (самолет дальнего радиолокационного обнаружения "Сергей Атаянц").
  • (Аэродром Барановичи), взлет истребителя сопровождения.
  • (Аэродром Мачулищи), взлет МиГ-31К ВКС РФ, способного нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Беларусь начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К, взлет этого самолета является причиной воздушных тревог в Украине.

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Беларусь Росавиация воздушная тревога
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