Росіяни під Оріховим пересуваються на квадроциклах, ЗСУ знищили один, - Тарнавський

За його словами, ворог за минулу добу завдав 54 авіаудари, здійснив 1151 артобстріл (зокрема 2 скидання з дронів боєприпасів із хімічною речовиною), 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмових дій.

Квадроцикли

Командувач повідомив, що безуспішними атаки росіян були, зокрема, на Оріхівському напрямку.

"Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу наноситься вогневе ураження, ворог знищується", - написав Тарнавський.

Втрати окупантів

Командувач повідомив, що загальні втрати росіян за добу 20 лютого становили: у живій силі - 521 особа, в озброєнні та військовій техніці - 60 одиниць, не рахуючи дронів. Також знищено:

6 танків;

34 бойові бронемашини;

6 артсистем;

1 РСЗВ;

12 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки. Зокрема, знищено і квадроцикл росіян.

Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів ворога та ще 1 важливий об'єкт противника. Нейтралізовано або знищено 233 дрони різних типів.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові відбили 20 атак противника на Мар'їнському напрямку, утримали позиції і відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А втрати Росії у війні проти України перевищили 406 тисяч солдатів. Також ЗСУ за добу знищили понад 200 одиниць ворожої техніки.