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Россияне под Ореховым передвигаются на квадроциклах, ВСУ уничтожили один, - Тарнавский

Архивное фото: Россияне под Ореховым передвигаются на квадроциклах (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на Ореховском направлении в Запорожской области стали использовать квадроциклы для перемещения между позициями. Украинские военные уничтожили один из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его словам, враг за минувшие сутки нанес 54 авиаудара, совершил 1151 артобстрел (в том числе 2 сброса с дронов боеприпасов с химическим веществом), 103 удара дронами-камикадзе и 47 штурмовых действий.

Квадроциклы

Командующий сообщил, что безуспешными атаки россиян были, в частности, на Ореховском направлении. 

"Здесь противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается", - написал Тарнавский.

Потери оккупантов

Командующий сообщил, что общие потери россиян за сутки 20 февраля составили: в живой силе - 521 человек, в вооружении и военной технике - 60 единиц, не считая дронов. Также уничтожено:

  • 6 танков;
  • 34 боевые бронемашины;
  • 6 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 12 автомобилей;
  • 1 единица спецтехники. В частности, уничтожен и квадроцикл россиян.

Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов врага и еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 233 дроны различных типов.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили 20 атак противника на Марьинском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А потери России в войне против Украины превысили 406 тысяч солдат. Также ВСУ в сутки уничтожили более 200 единиц вражеской техники.

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