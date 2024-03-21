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Росіяни під час "виборів" скидали гроші на дрони для українських розвідників, - ГУР

Четвер 21 березня 2024 17:41
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Росіяни під час "виборів" скидали гроші на дрони для українських розвідників, - ГУР Фото: в ГУР розповіли, як у РФ донатили на українські дрони (armyinform-com-ua)
Автор: Володимир Костирін

Під час "переобрання" російського диктатора Володимира Путіна зафіксований пік донатів з боку громадян РФ на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних дронів "Сич" для підрозділів української військової розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

Зазначається, що під час відповідного міжнародного благодійного збору найактивнішими виявились громадяни країни-агресора.

Акцію проводив телеканал "Freedom", а тривала вона чотири дні. На безпілотники "Сич" загалом скинулися майже 3 тисячі людей, серед яких українці, громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

"З них - 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували qr-код з екранів своїх телевізорів та ґаджетів. Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих "виборів Путіна"", - передали в ГУР.

У розвідці зауважили, що свідомі росіяни замість участі у кремлівському фарсі "вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави".

"Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в Кремлі", - додають в Управлінні.

Що відомо про дрони "Сич"

Ще влітку 2023 року благодійний фонд "Повернись живим" вперше представив розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич", що був розроблений українськими фахівцями.

У БФ зазначили, що цей дрон - один з найкращих безпілотників у своїй ніші, здатний долати відстань до 200 кілометрів та забезпечувати при цьому якісну фотозйомку.

Зауважимо, що відтоді дрон "Сич", вірогідно, зазнав певних змін та доопрацювань, та використовується з метою не тільки розвідки, а і завдання ударів, позаяк зараз у ГУР кажуть про ударно-розвідувальні безпілотники цієї моделі.

Як виглядають безпілотники "Січ" (фото: twitter.com/backandalive)

Як долучитися до збору

У ГУР зауважують, що збір на дрони для розвідників триває. Загалом необхідна сума складає 25 мільйонів гривень. Донати можна скидати сюди:

  1. Банка: https://send.monobank.ua/jar/35fgFkrftr
  2. Офіційні реквізити збору: Приватбанк - найменування отримувача: БО БФ ДІАНИ ПОДОЛЯНЧУК / Код отримувача: 44788312 / Рахунок отримувача: UA133052990000026006026110711 / Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" / Призначення платежу: на БПЛА "СИЧ" для ГУР МОУ

Росіяни під час &quot;виборів&quot; скидали гроші на дрони для українських розвідників, - ГУР

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв "здивувати" РФ дронами та системами РЕБ, які виробляють у нашій країні.

При цьому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна наздогнала Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів".

Також він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників.

Додамо, раніше у березні заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила проте, що цього року позначки виробництва українських безпілотників можуть досягти двох мільйонів.

Вчора видання Defence Express писало, що українські військові почали використовувати FPV-дрони з автонаведенням на ціль на передовій. Вони успішно уражають цілі прикриті щільним РЕБом.

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