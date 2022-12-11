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Росіяни під час останніх атак запускали дрони з Азовського моря, - Ігнат

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Україна, Неділя 11 грудня 2022 13:07
Росіяни під час останніх атак запускали дрони з Азовського моря, - Ігнат Фото: росіяни запускали дрони-камікадзе по Україні з Азовського моря (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська під час останніх атак запускали дрони-камікадзе по Україні з акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"З Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві крайні атаки дронів були саме звідти", - сказав Ігнат.

На його думку, росіяни декілька тижнів не використовували іранські безпілотники, ймовірно, через брак дронів. Проте є можливість, що Росія вже отримала нову партію "камікадзе".

Нагадаємо, вчора вночі окупанти атакували об'єкти енергетики в Одеській області іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок цього майже вся область залишилася без світла.

Крім того, українські військові під час минулої атаки збили ще 10 дронів типу Shahed на півдні нашої країни.

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