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Россияне во время последних атак запускали дроны из Азовского моря, - Игнат

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Украина, Воскресенье 11 декабря 2022 13:07
Россияне во время последних атак запускали дроны из Азовского моря, - Игнат Фото: россияне запускали дроны-камикадзе по Украине из Азовского моря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска во время последних атак запускали дроны-камикадзе по Украине из акватории Азовского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Из Азовского моря сейчас запускают дроны-камикадзе. Из восточной части Азовского моря, Краснодарский край. Две крайние атаки дронов были именно оттуда", - сказал Игнат.

По его мнению, россияне несколько недель не использовали иранские беспилотники, вероятно, из-за нехватки дронов. Однако есть возможность того, что Россия уже получила новую партию "камикадзе".

Напомним, вчера ночью оккупанты атаковали объекты энергетики в Одесской области иранскими дронами-камикадзе. В результате почти вся область осталась без света.

Кроме того, украинские военные во время последней атаки сбили еще 10 дронов типа Shahed на юге нашей страны.

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