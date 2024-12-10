Росіяни під час обстрілу Златополя застосували тактику подвійного удару, - ОВА

Російські війська у вівторок, 10 грудня, завдали по Златополю Харківської області подвійного удару балістияними ракетами. Внаслідок обстрілу сильно пошкоджена цивільна інфраструктура.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
"Було три удари. Це була балістика. Точний тип ракет правоохоронці та військові ще з’ясовують. Серйозно пошкоджена цивільна інфраструктура. Це практично центр населеного пункту, там розміщені банки, адмінбудівлі, житлові будинки", - розповів Синєгубов.
За його словами, десять людей отримали поранення. Одна жінка перебуває у важкому стані, п’ятеро ушпиталених у стані середньої тяжкості, двоє - у легкому. Ще двом постраждалим надали допомогу на місці.
Як розповів глава ОВА, росіяни застосували тактику подвійного удару.
"Спочатку був один удар, і за деякий час, коли вже служби прибули на місце для ліквідації наслідків, відбулося ще два ракетних удари. Ворог має на меті максимальне ураження цивільних служб, підрозділів ДСНС, Національної поліції, швидкої медичної допомоги. І б’є по цивільних об’єктах", - зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні окупанти завдали двох ракетних ударів по місту Златопіль Лозівського району Харківської області.
Перший прийшовся поблизу банківської установи, а другий - в адміністративну будівлю.
У результаті удару окупантів поблизу банківської установи, було пошкоджено кілька нежитлових будівель і цивільні автомобілі.
Повторним ударом РФ влучила в адміністративну будівлю, спричинивши нові руйнування та травми серед мирного населення.
Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих від російського обстрілу. Пізніше кількість поранених збільшилася до десяти.
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