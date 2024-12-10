Россияне во время обстрела Златополя применили тактику двойного удара, - ОВА

"Было три удара. Это была баллистика. Точный тип ракет стражи порядка и военные еще выясняют. Серьезно повреждена гражданская инфраструктура. Это практически центр населенного пункта, там размещены банки, админздания, жилые дома", - рассказал Синегубов.

По его словам, десять человек получили ранения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести, двое - в легком. Еще двоим пострадавшим была оказана помощь на месте.

Как рассказал глава ОВА, россияне применили тактику двойного удара.

"Сначала был один удар, и через некоторое время, когда уже службы прибыли на место для ликвидации последствий, произошло еще два ракетных удара. Враг имеет целью максимальное поражение гражданских служб, подразделений ГСЧС, Национальной полиции, скорой медицинской помощи. И бьет по гражданским объектам", - отметил Синегубов.