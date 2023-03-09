ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне во время атаки повредили три теплоэлектростанции ДТЭК

Новина українською →
Четверг 09 марта 2023 08:55
Россияне во время атаки повредили три теплоэлектростанции ДТЭК Фото: россияне во время атаки повредили три теплоэлектростанции ДТЭК (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во время ночной массированной ракетной атаки пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК. Имеются серьезные повреждения оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.

"Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий", - указано в сообщении.

В компании напоминают, что с сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз, из-за этого 3 энергетика погибли, 28 были ранены.

Напомним, что сегодня ночью Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке. Зафиксированы обстрелы врагом энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Добавим, что в результате массированного удара оккупантов Запорожская АЭС полностью обесточена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК ТЭС ракетный удар
NEWS
ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян
ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу