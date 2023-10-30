Росіяни перейшли до активних дій поблизу Бахмута, - Сирський

За його словами, обстановка на сході залишається складною. Так, росіяни не полишають спроб домогтися успіхів і щоденно атакують наші позиції.

"Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій", - сказав генерал-полковник.

Він сказав, що окупанти намагаються там зупинити просування українських бійців і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках вони використовують штурмові групи зі складу загонів "Шторм Z".

Сирський зазначив, що дії загарбників підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Також постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас завдяки професійним і злагодженим діям українських військових противник зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей.

Бої у районі Бахмута

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Українські бійці продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Вони також мають успіхи східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

При цьому окупанти вимушені перекидати нові сили у район Бахмуту через значні втрати.

Військові експерти зазначають, що ситуація на цій ділянці фронту досить динамічна. Окупанти не полишають спроб перейти в наступ на північному фланзі, однак наразі рано говорити про те, що росіяни перехопили ініціативу під Бахмутом.

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