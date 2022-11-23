Россияне превращают школы в Запорожской области в казармы, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Расселение солдат происходит несмотря на учебный процесс, обычно враг занимает один из этажей, объясняет это "охраной". В связи с бегством врага из Херсона, потребность в расселении возросла, поэтому оккупанты заняли еще большее количество школ в Запорожской области", - сказано в сообщении.

Кроме того, захватчики продолжают лечить своих раненых в гражданских больницах. Между тем, гражданских пациентов не вывозят, а используют как щит.

Ранее также сообщалось, что оккупанты скрывают свою технику на территории медицинских учреждений. В частности, в пгт Михайловка (Запорожская область) во дворе на территории роддома размещено около пяти машин россиян.

Напомним, при отступлении из Херсонской области россияне минировали школы, больницы и дома.

Кроме того, оккупанты спрятали более 100 мин в школах в Николаевской области.

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