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Росіяни пересувають техніку на Запорізький напрямок через Мелітополь, - Федоров

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Неділя 18 червня 2023 12:49
Росіяни пересувають техніку на Запорізький напрямок через Мелітополь, - Федоров Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цивільні в Мелітополі фіксують пересування військової техніки й особового складу ворога через місто на Запорізький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Що стосується пересування тяжкого озброєння та особового складу - наші мешканці бачать його, особливо з напрямку Нової Каховки та Каховки. Звідти була переброска ворожих сил до запорізької лінії фронту", - розповів Федоров.

Зокрема міський голова відзначив, що в Бердянську ворог розмістив два десятки гелікоптерів, а в Токмаку - особового складу армії Росії більше ніж цивільних.

Тим часом за словами Федорова, цивільні продовжують допомагати партизанам.

"Завдяки повідомленням мешканців одна з рашистських колон до фронту не доїхала, а лишилась металобрухтом в степу", - додав Федоров.

Ситуація в Мелітополі

У Мелітополі, який був окупований російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення, триває активний розвиток партизанського руху. В місті, де ворог розмістив свої бази та склади, регулярно лунають вибух.

За словами мера Мелітополя, Івана Федорова, останнім часом росіяни збільшили тиск на цивільне населення міста, встановивши блокпости, розгорнувши десятки патрулів і проводячи обшуки та інші заходи.

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