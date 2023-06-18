Росіяни пересувають техніку на Запорізький напрямок через Мелітополь, - Федоров
Цивільні в Мелітополі фіксують пересування військової техніки й особового складу ворога через місто на Запорізький напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Що стосується пересування тяжкого озброєння та особового складу - наші мешканці бачать його, особливо з напрямку Нової Каховки та Каховки. Звідти була переброска ворожих сил до запорізької лінії фронту", - розповів Федоров.
Зокрема міський голова відзначив, що в Бердянську ворог розмістив два десятки гелікоптерів, а в Токмаку - особового складу армії Росії більше ніж цивільних.
Тим часом за словами Федорова, цивільні продовжують допомагати партизанам.
"Завдяки повідомленням мешканців одна з рашистських колон до фронту не доїхала, а лишилась металобрухтом в степу", - додав Федоров.
Ситуація в Мелітополі
У Мелітополі, який був окупований російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення, триває активний розвиток партизанського руху. В місті, де ворог розмістив свої бази та склади, регулярно лунають вибух.
За словами мера Мелітополя, Івана Федорова, останнім часом росіяни збільшили тиск на цивільне населення міста, встановивши блокпости, розгорнувши десятки патрулів і проводячи обшуки та інші заходи.
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