Россияне перемещают технику на Запорожское направление через Мелитополь, - Федоров

Гражданские в Мелитополе фиксируют передвижение военной техники и личного состава врага через город на Запорожское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Что касается перемещения тяжелого вооружения и личного состава - наши жители видят его, особенно по направлению Новой Каховки и Каховки. Оттуда была переброска вражеских сил в Запорожскую линию фронта", - рассказал Федоров.

В частности городской голова отметил, что в Бердянске враг разместил два десятка вертолетов, а в Токмаке - личного состава армии России больше чем гражданских.

Между тем по словам Федорова, гражданские продолжают помогать партизанам.

"Благодаря сообщениям жителей одна из рашистских колонн до фронта не доехала, а осталась металлоломом в степи", - добавил Федоров.

Ситуация в Мелитополе

В Мелитополе, который был оккупирован российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения, продолжается активное развитие партизанского движения. В городе, где враг разместил свои базы и склады, регулярно раздаются взрывы.

По словам мэра Мелитополя, Ивана Федорова, в последнее время россияне увеличили давление на гражданское население города, установив блокпосты, развернув десятки патрулей и проводя обыски и другие мероприятия.