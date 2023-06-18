ua ru
Вс, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне перемещают технику на Запорожское направление через Мелитополь, - Федоров

Новина українською →
Воскресенье 18 июня 2023 12:49
Россияне перемещают технику на Запорожское направление через Мелитополь, - Федоров Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Гражданские в Мелитополе фиксируют передвижение военной техники и личного состава врага через город на Запорожское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Что касается перемещения тяжелого вооружения и личного состава - наши жители видят его, особенно по направлению Новой Каховки и Каховки. Оттуда была переброска вражеских сил в Запорожскую линию фронта", - рассказал Федоров.

В частности городской голова отметил, что в Бердянске враг разместил два десятка вертолетов, а в Токмаке - личного состава армии России больше чем гражданских.

Между тем по словам Федорова, гражданские продолжают помогать партизанам.

"Благодаря сообщениям жителей одна из рашистских колонн до фронта не доехала, а осталась металлоломом в степи", - добавил Федоров.

Ситуация в Мелитополе

В Мелитополе, который был оккупирован российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения, продолжается активное развитие партизанского движения. В городе, где враг разместил свои базы и склады, регулярно раздаются взрывы.

По словам мэра Мелитополя, Ивана Федорова, в последнее время россияне увеличили давление на гражданское население города, установив блокпосты, развернув десятки патрулей и проводя обыски и другие мероприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Война в Украине
NEWS
Свет, бензин и вода: что будет с ценами в июле
Свет, бензин и вода: что будет с ценами в июле
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом