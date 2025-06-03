Росіяни перекрили рух Кримським мостом: заявляють нібито про ще одну атаку

"Рейд у бухті Севастополя тимчасово закрито, морський пасажирський транспорт призупинив рух", - пишуть "РИА.новости".

Також було перекрито рух транспорту по Кримському мосту.

При цьому російські Telegram-канали заявляють, що в районі мосту лунали вибухи. ба більше, окупанти скаржились, що міст набито перебуває під атакою підводних безпілотників.

Наразі офіційно ніхто про повторну атаку не повідомляв. А самопроголошений губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що до 16:00 російський флот нібито проводить "тренування розрахунків ППДО із застосуванням різних видів зброї".

СБУ атакували Кримський міст 3 червня

Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту.

За даними СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

Перша атака на міст відбулась 8 жовтня 2022 року. Тоді було підірвано вантажівку. Окрім вибуху, трапилася й потужна пожежа.

А вже у липні 2023 року була повторна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.