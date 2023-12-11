Росіяни перекидають "зуби дракона" в район Вугледару (фото)

"Зуби дракона. Знов зфіксовано постачання "зубів дракона" з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області", - розповів він.

Андрющенко зазначив, що рух йде через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрям).

Що відомо про "зуби дракона"

Росія зміцнює свої позиції в районах окупації на півдні та сході України за допомогою спецспоруд, так званих "зубів дракона". Вони нагадують бетонні піраміди. На думку окупантів, це нібито має запобігти швидкому прориву Збройних сил України. Такі споруди з'явилися під Попасною в Луганській області, а збудовані бетонні споруди такого типу на півдні дозволили окупантам організовано відступити з Херсона восени 2022 року.

На російському "Авіто" опубліковано десятки оголошень про продаж "зубів дракона". Зокрема, за даними журналістів, до виготовлення пірамідок підключилися будівельні компанії та виробники бетону із Санкт-Петербурга, Москви та Підмосков'я. Деякі виготовляють кілька сотень на місяць, а деякі виробляють їх тисячами. Зазначимо, що на початку листопада СБУ повідомила про підозру бізнесмену з тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Він входить до оточення місцевого гауляйтера Євгена Балицького і будує для оккупантів "зуби дракона" на південному фронті.