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Росіяни перекидають резерви з Новоазовська на південь: в чому особливість

Фото: РФ перекидає резерви з Новоазовська у напрямку Вугледару (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни перекидають резерви з Новоазовська у напрямку Вугледару Донецької області. Зокрема, зафіксовано рух колони з 17 вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Зафіксовано перекидання підрозділу колоною понад 17 вантажівок з Новоазовська в напрям Пологів через с. Нікольське/м.Розівка", - розповів він.

Це, за його словами, вказує на нову тенденцію накопичення нових підрозділів на півдні, причому не в базових таборах підготовки на узбережжі, а вже ближче до лінії бойового зіткнення. 

"Тенденція зберігається близько тижня без зміни ситуації по лінії фронту", - констатував Андрющенко.

Він додав, що такая активність, ймовірно, може свідчити про формування резерву для наступу на півдні з посиленням тиску на Вугледар в тактичної близкості по часу.

Ситуація в Маріуполі та районі

Російські війська захопили Маріуполь у лютому 2022 року. Після цього місто використовується як один із важливих "вузлів" перекидання резервів окупантів на фронт.

Російські війська продовжують насичувати фронт новими резервами. На початку липня повідомлялося, що росіяни перекидають резерви разом із боєкомплектом із Запорізької області через Маріуполь - до Донецької. Крім того, свіжі ресурси стягуються і в район Покровська та Торецька через Маріуполь.

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