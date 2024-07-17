RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне перебрасывают резервы из Новоазовска на юг: в чем особенность

Фото: РФ перебрасывает резервы из Новоазовска в направлении Угледара (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне перебрасывают резервы из Новоазовска в направлении Угледара Донецкой области. В частности, зафиксировано движение колонны из 17 грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Зафиксировано переброску подразделения колонной более 17 грузовиков из Новоазовска в направление Пологов через с. Никольское/Розовка", - рассказал он.

Это, по его словам, указывает на новую тенденцию накопления новых подразделений на юге, причем не в базовых лагерях подготовки на побережье, а уже ближе к линии боевого столкновения.

"Тенденция сохраняется около недели без изменения ситуации по линии фронта", - констатировал Андрющенко.

Он добавил, что такая активность, вероятно, может свидетельствовать о формировании резерва для наступления на юге с усилением давления на Угледар в тактической близости по времени.

Ситуация в Мариуполе и районе

Российские войска захватили Мариуполь в февраале 2022 года. После этого город используется как один из важных "узлов" переброски резервов оккупантов на фронт.

Российские войска продолжают насыщать фронт новыми резервами. В начале июля сообщалось, что россияне перебрасывают резервы вместе с боекомплектом из Запорожской области через Мариуполь - в Донецкую. Кроме того, свежие ресурсы стягиваются и в район Покровска и Торецка через Мариуполь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМариупольВойна в Украине