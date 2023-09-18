UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни перекидають резерви через Маріуполь на Запорізький напрямок, - "Атеш"

Фото: росіяни перекидають резерви через Маріуполь на Запорізький напрямок (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують перекидання резервів російських загарбників на Запорізький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

"Наш агент зафіксував процес перекидання окупаційних резервів: "Урали", "Камази", а також танки Т-72 на Запорізький напрямок, де вони зазнають великих втрат як в особовому складі, так і в техніці", - йдеться в повідомленні.

Партизани зазначили, що дана інформація допоможе Силам оборони України "максимально ефективно зустріти ці резерви".

Росіяни перекидають техніку на Запорізький напрямок

Нагадаємо, нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що російські військові перекидають радянські танки Т-72 через центр Маріуполя у сторону Мангуша і далі в напрямку Бердянська.

Він також додав, що окупанти продовжують переміщували невелику кількість військових та легкої техніки через Маріуполь у сторону Новоазовська та далі на північ в напрям Волновахи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольДонецька областьокупантиЗапорожская областьВійна Росії проти України