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Россияне перебрасывают резервы через Мариуполь на Запорожское направление, - "Атеш"

Фото: россияне перебрасывают резервы через Мариуполь на Запорожское направление (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют переброску резервов российских захватчиков на Запорожское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "Атеш".

"Наш агент зафиксировал процесс переброски оккупационных резервов: "Уралы", "Камазы", а также танки Т-72 на Запорожское направление, где они понесут большие потери как в личном составе, так и в технике", - говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что данная информация поможет Силам обороны Украины "максимально эффективно встретить эти резервы".

Россияне перебрасывают технику на Запорожское направление

Напомним, недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские военные перебрасывают советские танки Т-72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и дальше в направлении Бердянска.

Он также добавил, что оккупанты продолжают перемещать небольшое количество военных и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и дальше на север в направлении Волновахи.

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