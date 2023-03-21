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Росіяни отримали по зубах. Бригада "Рубіж" за останню добу знищила 10 окупантів

Фото: бригада "Рубіж" за останню добу знищила 10 окупантів (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

За минулу добу військові бригади "Рубіж" знищили 10 окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

В міністерстві повідомили, що росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. Попри серйозний опір українських військових, ворог атакує штурмовими групами до 10 осіб.

Фото: бригада "Рубіж" за останню добу знищила 10 окупантів (t.me/mvs_ukraine)

"Динаміка штурмів доволі висока, але наші хлопці тримаються міцно", - заявили в МВС.

В прес-центрі міністерства також повідомили, що, щоб домогтися хоч якогось результату, ворог вдається до хитрощів. Нині росіяни дуже швидко копають невеликі "лисячі нори" - це невеликий тунель завглибшки до двох метрів.

"Велика кількість таких окопів допомагає наблизитися до наших позицій. Але вороги швидко отримують по зубах і відступають, щоб через деякий час знову спробувати прорвати лінію оборони", - підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні російська армія обстріляла Часів Яр. Є влучання в багатоповерхівку.

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