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Россияне получили по зубам. Бригада "Рубеж" за последние сутки уничтожила 10 окупантов

Фото: бригада "Рубеж" за последние сутки уничтожила 10 оккупантов (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

За минувшие сутки военные бригады "Рубеж" уничтожили 10 оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

В министерстве сообщили, что россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Несмотря на серьезное сопротивление украинских военных, враг атакует штурмовыми группами до 10 человек.

Фото: бригада "Рубеж" за последние сутки уничтожила 10 оккупантов (t.me/mvs_ukraine)

"Динамика штурмов достаточно высока, но наши парни держатся крепко", - заявили в МВД.

В пресс-центре министерства также сообщили, что, чтобы добиться хоть какого-то результата, враг прибегает к уловкам. Сейчас россияне очень быстро копают небольшие "лисьи норы" - это небольшой тоннель глубиной до двух метров.

"Большое количество таких окопов помогает приблизиться к нашим позициям. Но враги быстро получают по зубам и отступают, чтобы через некоторое время снова попытаться прорвать линию обороны", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, сегодня российская армия обстреляла Времен Яр. Есть попадание в многоэтажку.

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