Россияне получили по зубам. Бригада "Рубеж" за последние сутки уничтожила 10 окупантов

За минувшие сутки военные бригады "Рубеж" уничтожили 10 оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.
В министерстве сообщили, что россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Несмотря на серьезное сопротивление украинских военных, враг атакует штурмовыми группами до 10 человек.
"Динамика штурмов достаточно высока, но наши парни держатся крепко", - заявили в МВД.
В пресс-центре министерства также сообщили, что, чтобы добиться хоть какого-то результата, враг прибегает к уловкам. Сейчас россияне очень быстро копают небольшие "лисьи норы" - это небольшой тоннель глубиной до двух метров.
"Большое количество таких окопов помогает приблизиться к нашим позициям. Но враги быстро получают по зубам и отступают, чтобы через некоторое время снова попытаться прорвать линию обороны", - подчеркнули в министерстве.
Напомним, сегодня российская армия обстреляла Времен Яр. Есть попадание в многоэтажку.
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