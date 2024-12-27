Россияне получили жесткий отпор под Покровском: данные Генштаба о ситуации на фронте

Украинские защитники продолжают успешную оборону от постоянных российских атак. В частности, они дали жесткий отпор врагу под Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, в настоящее время произошло 158 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также была активность врага на Лиманском, Времевском направлениях и в Курской области.

За сегодня россияне нанесли по территории Украины 37 авиационных ударов (в частности, 43 КАБ). Также они использовали для поражения 808 дронов-камикадзе. Всего было зафиксировано более 4300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку Волчанска. По предварительным подсчетам, украинские защитники за сегодня на данном направлении уничтожили и ранили 72 оккупантов, также уничтожили танк, две артиллерийские системы, противотанковое средство, четыре единицы автомобильной техники, три средства связи и 29 дронов.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку Петропавловки и Лозовой. Четыре атаки противника отражены Силами обороны. В настоящее время идет бой.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Воины ВСУ отбили атаки оккупантов.

На Северском направлении оккупанты четыре раза пытались продвигаться вперед, получили отпор.

На Краматорском направлении было зафиксировано пять боевых столкновений. Штурмовые действия происходили вблизи Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении украинские войска отражали десять атак противника. Все атаки остановлены.

На Покровском направлении враг 52 раза пытался вклиниться в нашу оборону. Оккупанты получили жесткий отпор от защитников.

По предварительной информации, сегодня воины ВСУ обезвредили на этом направлении 382 оккупантов, 196 из них - безвозвратно. Уничтожены четыре автомобиля, боевая бронированная машина, средство наблюдения "Муром-М", средство РЭБ, семь средств связи, дрон "Ланцет" и мотоцикл.

На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции. Украинские защитники отбили все атаки.

На Времевском направлении бойцы ВСУ остановили 17 атак противника.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить украинских воинов с занимаемых позиций, где в течение суток было осуществлено два неудачных штурма.

В Курской области украинские защитники отбили 22 наступательные действия захватчиков. Российская авиация нанесла 15 ударов, применив 18 управляемых авиационных бомб по своей территории.