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Шмигаль повідомив про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На кордоні з Молдовою відкрили новий пункт контролю "Березине". Він стане альтернативним шляхом перевезення зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Також продовжуємо розвивати логістику в західному напрямку. Наразі приймаємо розпорядження про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою", - зазначив прем‘єр-міністр.

Ідеться про залізничну станцію "Березине", де нещодавно відновили рух потягів.

"Цей маршрут важливий для транспортних перевезень, зокрема, українського зерна", - уточнив очільник уряду.

Він наголосив, що таким чином Україна створює альтернативні шляхи, щоби компенсувати втрати через російську часткову морську блокаду.

Нагадаємо, у Закарпатській області запрацював пункт пропуску. Новий КПП відкрили у Рахові на кордоні з Румунією.

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Молдова