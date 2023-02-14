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Шмыгаль сообщил об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На границе с Молдовой открыли новый пункт контроля "Березино". Он станет альтернативным путем перевозки зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Также продолжаем развивать логистику в западном направлении. В настоящее время принимаем распоряжение об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой", – отметил премьер-министр.

Речь идет о железнодорожной станции "Березино", где недавно возобновили движение поездов.

"Этот маршрут важен для транспортных перевозок, в частности украинского зерна", - уточнил глава правительства.

Он подчеркнул, что таким образом Украина создает альтернативные пути, чтобы компенсировать потери из-за российской частичной морской блокады.

Напомним, в Закарпатской области заработал пункт пропуска. Новый КПП открыли в Рахове на границе с Румынией.

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Молдова