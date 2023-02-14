Шмыгаль сообщил об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой

"Также продолжаем развивать логистику в западном направлении. В настоящее время принимаем распоряжение об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой", – отметил премьер-министр.

Речь идет о железнодорожной станции "Березино", где недавно возобновили движение поездов.

"Этот маршрут важен для транспортных перевозок, в частности украинского зерна", - уточнил глава правительства.

Он подчеркнул, что таким образом Украина создает альтернативные пути, чтобы компенсировать потери из-за российской частичной морской блокады.