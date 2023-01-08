На кордоні з Румунією запрацював ще один пункт пропуску
Фото: у Рахові відкрився КПП на кордоні з Румунією (facebook.com/DPSUkraine)
У Закарпатській області запрацював новий пункт пропуску на кордоні з Румунією. Новий КПП відкрили у Рахові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Telegram.
Пункт пропуску "Рахів" обслуговує пасажирів потягів, які їдуть до чи з Румунії. Він працює цілодобово, але лише у період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення чи скасування.
Також українці можуть скористатися іншими пунктами пропуску на кордоні з Румунією:
- Солотвино - Сігету Мармацієй. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни, а також легкових автомобілів і пішоходів.
- Порубне - Сірет. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних, вантажних засобів, а також пішоходів.
- Дякове - Халмеу. Дозволяється пропуск пасажирського, вантажного автотранспорту, пасажирських автобусів, легкових автомобілів і пішоходів.
- Красноїльськ - Вікову де Сус. Працює з 08:00 до 20:00. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни та перехід у пішому порядку.
Нагадаємо, що у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею запрацювала електронна черга.
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