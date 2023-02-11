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Россияне осушают Каховское водохранилище: появились спутниковые снимки

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 18:04
Россияне осушают Каховское водохранилище: появились спутниковые снимки Фото: россияне осушают Каховское водохранилище (wikimedia.org)
Автор: Карина Левицкая

Согласно спутниковым фото россияне осушают огромное Каховское водохранилище, тем самым ставя под угрозу Запорожскую атомную станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NPR.

По данным издания, Россия осушает огромное водохранилище в Украине, ставя под угрозу питьевую воду, сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной станции.

С начала ноября 2022 вода вытекает из Каховского водохранилища на юге Украины через шлюзы критической гидроэлектростанции, контролируемой российскими войсками. В результате спутниковые данные показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.

Фото: россияне осушают Каховское водохранилище (Planet Labs PBC)

"Даже если снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы ядерной безопасности и безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему позволят продолжаться", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Марьяно Гросси.

В своем заявлении Запорожская областная военная администрация предположила, что целью осушения водохранилища может быть частично затопление территории к югу от дамбы, чтобы не дать украинским войскам форсировать реку Днепр. Чиновники заявили, что в "Укргидроэнерго" считают, что российские оккупанты "открыли шлюзы станции, опасаясь наступления украинских военных".

Напомним, мы писали, что россияне сбрасывают воду на Каховской ГЭС, из-за чего уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает.

Кроме того, в Каховском водохранилище уровень воды уже упал на 1,4 м².

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