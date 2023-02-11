Россияне осушают Каховское водохранилище: появились спутниковые снимки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NPR .

По данным издания, Россия осушает огромное водохранилище в Украине, ставя под угрозу питьевую воду, сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной станции.

С начала ноября 2022 вода вытекает из Каховского водохранилища на юге Украины через шлюзы критической гидроэлектростанции, контролируемой российскими войсками. В результате спутниковые данные показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.

Фото: россияне осушают Каховское водохранилище (Planet Labs PBC)

"Даже если снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы ядерной безопасности и безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему позволят продолжаться", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Марьяно Гросси.