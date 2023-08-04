Росіяни за останню добу вбили двох жителів Донецької області, - ОВА

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Пречистівка і Богоявленка - без жертв.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 16 будинків у Північному і 3 будинки у Нью-Йорку.

За словами Кириленка, у Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку у Званівці пошкоджено 4 будинки, у Переїзному - 2 будинки, крамницю і школу.

"У Ямполі Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Сіверську пошкоджено 2 будинки", - повідомив глава області.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Жертви ударів росіян

Кириленко повідомив, що на Донецькому напрямку у Курахівці 1 людина загинула, 2 поранено. Також було зруйновано 3 будинки, ще 7 - пошкоджено.

"Авдіївка ввечері зазнала артобстрілу, а зранку ракетного удару - пошкоджено промислові об'єкти", - написав глава області.

Загалом за останню добу росіяни вбили двох жителів області.

Ситуація у Донецькій області

Донецька область з перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. Останні місяці бої зосереджені у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.

Нещодавно у Донецькій області рятувальники потрапили під російський обстріл. Це сталося у Торецьку. Також окупанти обстрілювали Костянтинівку, в результаті атаки отримали поранення троє людей, серед яких - підліток.