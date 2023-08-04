ua en ru
Пт, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни за останню добу вбили двох жителів Донецької області, - ОВА

Новость на русском →
Донецька область, П'ятниця 04 серпня 2023 17:19
Росіяни за останню добу вбили двох жителів Донецької області, - ОВА Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти в Донецькій області, за останню добу окупанти вбили двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Пречистівка і Богоявленка - без жертв.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 16 будинків у Північному і 3 будинки у Нью-Йорку.

За словами Кириленка, у Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку у Званівці пошкоджено 4 будинки, у Переїзному - 2 будинки, крамницю і школу.

"У Ямполі Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Сіверську пошкоджено 2 будинки", - повідомив глава області.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Жертви ударів росіян

Кириленко повідомив, що на Донецькому напрямку у Курахівці 1 людина загинула, 2 поранено. Також було зруйновано 3 будинки, ще 7 - пошкоджено.

"Авдіївка ввечері зазнала артобстрілу, а зранку ракетного удару - пошкоджено промислові об'єкти", - написав глава області.

Загалом за останню добу росіяни вбили двох жителів області.

Ситуація у Донецькій області

Донецька область з перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. Останні місяці бої зосереджені у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.

Нещодавно у Донецькій області рятувальники потрапили під російський обстріл. Це сталося у Торецьку. Також окупанти обстрілювали Костянтинівку, в результаті атаки отримали поранення троє людей, серед яких - підліток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецьк Горлівка Лисичанськ Авдіївка Донецька область Вугледар Війна в Україні
NEWS
"Оленегорский горняк" довоювався. Що відомо про підбитий під Новоросійськом корабель РФ
"Оленегорский горняк" довоювався. Що відомо про підбитий під Новоросійськом корабель РФ
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи