Россияне за последние сутки убили двух жителей Донецкой области, - ОВА

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Донецкой области, за последние сутки оккупанты убили двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко .

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Пречистовка и Богоявленка - без жертв.

На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 16 домов в Северном и 3 дома в Нью-Йорке.

По словам Кириленко, в Часовоярской громаде повреждены 2 дома.

На Лисичанском направлении в Звановке повреждены 4 дома, в Переездном - 2 дома, магазин и школа.

"В Ямполе Лиманской громады 1 дом разрушен и 1 поврежден. В Северске повреждены 2 дома", - сообщил глава области.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Жертвы ударов россиян

Кириленко сообщил, что на Донецком направлении в Кураховке 1 человек погиб, 2 ранены. Также были разрушены 3 дома, еще 7 - повреждены.

"Авдеевка вечером подверглась артобстрелу, а утром ракетному удару - повреждены промышленные объекты", - написал глава области.

Всего за последние сутки россияне убили двух жителей области.

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область с первых дней полномасштабной войны стала эпицентром боевых действий. Последние месяцы бои сосредоточены в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. При этом оккупанты обстреливают мирные населенные пункты. Часть городов в регионе уничтожена полностью.

Недавно в Донецкой области спасатели попали под обстрел. Это произошло в Торецке. Также кафиры обстреливали Константиновку, в результате атаки получили ранения три человека, среди которых - подросток.