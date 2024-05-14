Росіяни окупували ще одне село в Харківській області (карти DeepState)

Російські загарбники під час наступу в Харківській області просунулися в районі Вовчанська. Також противник взяв під контроль село Лук'янці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерактивні карти проекту DeepStateMap.
За даними порталу, фіксується просування російських загарбників біля міста Вовчанськ.
Ситуація в районі Вовчанська (скрін карти deepstate)
Крім того, противник мав просування в населеному пункті Глибоке.
Ситуація в районі н.п. Глибоке (скрін карти deepstate)
Як передає DeepState, ворог зміг окупувати село Лук'янці.
Війська РФ, вірогідно, окупували н.п. Лук'янці (скрін карти deepstate)
Також було уточнено ситуацію в населеному пункті Зелене, де "довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село". За даними порталу, населений пункт під контролем Сил оборони, ворога поруч немає.
Ситуація в районі Зеленого Харківської області (скрін карти deepstate)
У звіті аналітиків проекту також зазначається, що російські окупанти просунулися біля Ягідного на Куп'янському напрямку.
Ситуація в районі Ягідного (скрін карти deepstate)
Крім того, фіксується просування ворожої армії південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового.
Нагадаємо, ввечері 13 травня у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак ворога на напрямках:
Також у військовому командуванні зазначили, що воїни ЗСУ проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ.
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