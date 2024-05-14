Россияне оккупировали еще одно село в Харьковской области (карты DeepState)

Российские захватчики во время наступления в Харьковской области продвинулись в районе Волчанска. Также противник взял под контроль село Лукьянцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивные карты проекта DeepStateMap.
По данным портала, фиксируется продвижение российских захватчиков возле города Волчанск.
Ситуация в районе Волчанска (скрин карты deepstate)
Кроме того, противник имел продвижение в населенном пункте Глубокое.
Ситуация в районе н.п. Глубокое (скрин карты deepstate)
Как передает DeepState, враг смог оккупировать село Лукьянцы.
Войска РФ, вероятно, оккупировали н.п. Лукьянцы (скрин карты deepstate)
Также была уточнена ситуация в населенном пункте Зеленое, где "долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село". По данным портала, населенный пункт под контролем Сил обороны, врага рядом нет.
Ситуация в районе Зеленого Харьковской области (скрин карты deepstate)
В отчете аналитиков проекта также отмечается, что российские оккупанты продвинулись возле Ягодного на Купянском направлении.
Ситуация в районе Ягодного (скрин карты deepstate)
Кроме того, фиксируется продвижение вражеской армии южнее Первомайского, в Красногоровке, около Старомайорского и Вербового.
Напомним, вечером 13 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении Силы обороны Украины отразили 13 атак врага на направлениях:
Также в военном командовании отметили, что воины ВСУ проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.