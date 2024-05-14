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Россияне оккупировали еще одно село в Харьковской области (карты DeepState)

Фото: российские оккупанты продвинулись в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики во время наступления в Харьковской области продвинулись в районе Волчанска. Также противник взял под контроль село Лукьянцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивные карты проекта DeepStateMap.

Харьковская область

По данным портала, фиксируется продвижение российских захватчиков возле города Волчанск.

Ситуация в районе Волчанска (скрин карты deepstate)

Кроме того, противник имел продвижение в населенном пункте Глубокое.

Ситуация в районе н.п. Глубокое (скрин карты deepstate)

Как передает DeepState, враг смог оккупировать село Лукьянцы.

Войска РФ, вероятно, оккупировали н.п. Лукьянцы (скрин карты deepstate)

Также была уточнена ситуация в населенном пункте Зеленое, где "долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село". По данным портала, населенный пункт под контролем Сил обороны, врага рядом нет.

Ситуация в районе Зеленого Харьковской области (скрин карты deepstate)

Ситуация на Донбассе и Запорожье

В отчете аналитиков проекта также отмечается, что российские оккупанты продвинулись возле Ягодного на Купянском направлении.

Ситуация в районе Ягодного (скрин карты deepstate)

Кроме того, фиксируется продвижение вражеской армии южнее Первомайского, в Красногоровке, около Старомайорского и Вербового.

 

Ситуация в Харьковской области

Напомним, вечером 13 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении Силы обороны Украины отразили 13 атак врага на направлениях:

  • Новая Товолжанка (РФ) - Волчанск,
  • Шебекино (РФ) - Волчанск,
  • Гатище - Волчанск,
  • Муром - Старица,
  • Стрелечья - Глубокое,
  • Пыльная - Глубокое,
  • Глубокое - Липцы.

Также в военном командовании отметили, что воины ВСУ проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск.

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