Росіяни в окупованій Каховці створили чат-бот для доносів на українців, - ЦНС

Фото: Росіяни в окупованій Каховці створили чат-бот для доносів на українців (Getty Images)

У тимчасово окупованій Каховці російські загарбники створили чат-бот для доносів на українців, аби мати привід для чергових репресій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Ворог чудово усвідомлює реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені "прояви нелояльності". "Одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують росіяни. Для цього на тимчасово окупованих територіях створюють чат-боти. Такий створили й для міста Каховка", - зазначили у ЦНС.