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Росіяни в окупованій Каховці створили чат-бот для доносів на українців, - ЦНС

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Понеділок 13 лютого 2023 04:18
Росіяни в окупованій Каховці створили чат-бот для доносів на українців, - ЦНС Фото: Росіяни в окупованій Каховці створили чат-бот для доносів на українців (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованій Каховці російські загарбники створили чат-бот для доносів на українців, аби мати привід для чергових репресій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Ворог чудово усвідомлює реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені "прояви нелояльності".

"Одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують росіяни. Для цього на тимчасово окупованих територіях створюють чат-боти. Такий створили й для міста Каховка", - зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, у січні Каховська територіальна громада показала відео, як солдати РФ обстріляли центр окупованої Каховки.

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