Россияне в оккупированной Каховке создали чат-бот для доносов на украинцев, - ЦНС

Фото: Россияне в оккупированной Каховке создали чат-бот для доносов на украинцев (Getty Images)

Во временно оккупированной Каховке российские захватчики создали чат-бот для доносов на украинцев, чтобы иметь повод для очередных репрессий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Враг прекрасно осознает реальную степень поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые проявленные "проявления нелояльности". "Одним из механизмов являются анонимные доносы, практикуемые россиянами. Для этого на временно оккупированных территориях создают чат-боты. Такой создали и для города Каховка", - отметили в ЦНС.