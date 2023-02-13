ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне в оккупированной Каховке создали чат-бот для доносов на украинцев, - ЦНС

Новина українською →
Понедельник 13 февраля 2023 04:18
Россияне в оккупированной Каховке создали чат-бот для доносов на украинцев, - ЦНС Фото: Россияне в оккупированной Каховке создали чат-бот для доносов на украинцев (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированной Каховке российские захватчики создали чат-бот для доносов на украинцев, чтобы иметь повод для очередных репрессий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Враг прекрасно осознает реальную степень поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые проявленные "проявления нелояльности".

"Одним из механизмов являются анонимные доносы, практикуемые россиянами. Для этого на временно оккупированных территориях создают чат-боты. Такой создали и для города Каховка", - отметили в ЦНС.

Напомним, в январе Каховская территориальная громада показала видео, как солдаты РФ обстреляли центр оккупированной Каховки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Россияне получили две новые версии "Шахедов" от Ирана: что о них известно
Россияне получили две новые версии "Шахедов" от Ирана: что о них известно
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм