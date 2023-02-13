Россияне в оккупированной Каховке создали чат-бот для доносов на украинцев, - ЦНС
Во временно оккупированной Каховке российские захватчики создали чат-бот для доносов на украинцев, чтобы иметь повод для очередных репрессий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Враг прекрасно осознает реальную степень поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые проявленные "проявления нелояльности".
"Одним из механизмов являются анонимные доносы, практикуемые россиянами. Для этого на временно оккупированных территориях создают чат-боты. Такой создали и для города Каховка", - отметили в ЦНС.
Напомним, в январе Каховская территориальная громада показала видео, как солдаты РФ обстреляли центр оккупированной Каховки.
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