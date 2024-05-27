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Росіяни на окупованих територіях "націоналізують" майно українців, - ЦНС

Фото: росіяни відбирають майно у українців на окупованих територіях (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни розробили процедуру націоналізації нерухомості українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

Як зауважили у ЦНС, більшість населення регіону вимушено було залишити регіон після окупації. Однак наразі росіяни почали нову хвилю процесу конфіскації майна з подальшою передачею своїм посіпакам.

Зокрема, у новому "порядку" вказано, що ворог може оголосити "безгосподарчим" приміщення у випадку, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги. 

"Тепер всі власники нерухомості мають впродовж 30-ти днів переоформити право власності. Звичайно, що більшість населення, яке покинуло міста не зможе це зробити. таким чином росіяни просто захоплять житло", - пише ЦНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія почала масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів.

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