Росіяни на окупованих територіях "націоналізують" майно українців, - ЦНС

Як зауважили у ЦНС, більшість населення регіону вимушено було залишити регіон після окупації. Однак наразі росіяни почали нову хвилю процесу конфіскації майна з подальшою передачею своїм посіпакам.

Зокрема, у новому "порядку" вказано, що ворог може оголосити "безгосподарчим" приміщення у випадку, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги.

"Тепер всі власники нерухомості мають впродовж 30-ти днів переоформити право власності. Звичайно, що більшість населення, яке покинуло міста не зможе це зробити. таким чином росіяни просто захоплять житло", - пише ЦНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія почала масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів.

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