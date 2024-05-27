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Россияне на оккупированных территориях "национализируют" имущество украинцев, - ЦНС

Фото: россияне отбирают имущество у украинцев на оккупированных территориях (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне разработали процедуру национализации недвижимости украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

Как отметили в ЦНС, большинство населения региона вынуждены были покинуть регион после оккупации. Однако россияне начали новую волну процесса конфискации имущества с последующей передачей своим муртадам.

В частности, в новом "порядке" указано, что враг может объявить "бесхозяйственным" помещение в случае, если владелец его не переоформил по российским правилам, или год по адресу не платили за коммунальные услуги.

"Теперь все владельцы недвижимости должны в течение 30-ти дней переоформить право собственности. Конечно, большинство покинувшего города города не сможет это сделать. таким образом россияне просто захватят жилье", - пишет ЦНС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия приступила к масштабному строительству фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей.

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