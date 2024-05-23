Росія розгорнула масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Загалом, Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своїх спроб окупації України, нагадали у ЦНС. У таких таборах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі та намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій.

Останнім часом на тимчасово окупованих територіях України спостерігається посилення росіянами фільтраційних заходів, повідомили у Центрі. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на півдні України.

За даними ЦНС, табори являють собою швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні “відвідувачів”.

Нагадаємо, згідно з останнім соцопитуванням підконтрольного Кремлю "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії підтримують війну з Україною. Вони схвалили б рішення диктатора Володимира Путіна припинити її за умови, що захоплені території не повернуть.

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