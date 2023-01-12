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Росіяни окопуються в Херсонській області та вербують найманців у ПВК в Криму, - Генштаб

Фото: росіяни вербують найманців у окупованому Криму (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни продовжують окопуватись в Херсонській області, а в тимчасово окупованому Криму активно вербують найманців у приватні військові компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області, російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь.

Крім цього, у Криму окупанти оголосили набір до новостворених так званих ПВК "Щит" та "Русич".

"Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті - офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

Також повідомлялось, що Сили оборони України на Бахмутському та Авдіївському напрямках продовжують відбивати штурми російських окупантів, при цьому ситуація в Соледарі залишається важкою. На лінії Сватове - Кремінна бійці ЗСУ не дають загарбникам відновити втрачені позиції.

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Війна Росії проти України