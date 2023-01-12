Оборона ЗСУ в Соледарі та "активні дії" окупантів під Сватовим і Кремінною: карти боїв

Сили оборони України на Бахмутському та Авдіївському напрямках продовжують відбивати штурми російських окупантів, при цьому ситуація в Соледарі залишається важкою. На лінії Сватове - Кремінна бійці ЗСУ не дають загарбникам відновити втрачені позиції.

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської - сході Харківської областей

Російські війська продовжували 11 січня обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції у районі Сватового. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили атаки окупантів у районі Гряниківки Харківської області (53 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівки Луганської області (16 км на захід від Сватового). Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що російські війська відступили, зазнавши втрат у боях під Гряниківкою. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ почали проводити "активні дії" на лінії Кремінна - Сватове, але не уточнив характеру цих дій.

Повідомлялося, що українські сили продовжували контрнаступні операції у районі Кремінної 11 січня. Російське джерело опублікувало кадри 11 січня, які нібито показують, як війська РФ б'ються з наступаючими воїнами ЗСУ на околицях Кремінної. Командир БАРС-13 (Російський бойовий резерв) заявив, що українські сили минулого місяця досліджували російську оборону в районі Кремінної, але артилерія військ РФ завадила більшим українським формуванням провести контрнаступальні операції в цьому районі.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти почали задіяти досвідченіших військовослужбовців, а не "частково мобілізованих", для ведення бойових дій у районі Кремінної через побоювання, що війська РФ можуть втратити населений пункт.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 11 січня російським безпілотником, видно українські сили у лісах ближче до н.п. Діброва (5 км на південний захід від Кремінної). У Міноборони РФ заявили, що російські війська нібито знищили українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Кузьмине (2 км на південний захід від Кремінної) та Григорівки (11 км на південь від Кремінної). Командир БАРС-13 заявив, що ЗСУ виявляють особливу активність у районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та планують відрізати Кремінну, оточивши її з півдня, хоча ISW не дає оцінок конкретних операцій українських військ, зазначають аналітики.

Українські сили 11 січня продовжували завдавати ударів по російських тилах у Луганській області. Російські джерела стверджували, що ЗСУ завдавали ударів по російських тилах в районі н.п. Чорнухине (65 км на північний схід від Донецька) та Золоте (43 км на південний схід від Кремінної) у Луганській області ракетами HIMARS.

Ситуація на Донбасі

Російські джерела стверджували, що війська РФ захопили більшу частину Соледара, оскільки бої у селищі тривали 11 січня, хоча ISW не може підтвердити повне захоплення н.п. росіянами. Кадри з геолокацією, опубліковані 10 та 11 січня, показують, що російські війська досягли західної частини Соледара і, ймовірно, перекрили основні шляхи постачання населеного пункту.

Деякі російські джерела стверджували, що війська РФ повністю захопили Соледар, тоді як інші стверджували, що українські сили все ще утримують позиції на західних околицях та передмісті селища. Деякі російські джерела стверджували, що війська РФ повністю оточили українське угруповання в Соледарі, що залишилося, і проводять зачистки в населеному пункті, хоча один відомий російський блогер стверджував, що російські сили не можуть оточити бійців ЗСУ, які захищають населений пункт. Українські офіційні особи спростували заяви Росії про повне захоплення Соледара та повідомили, що військові ЗСУ все ще ведуть запеклі бої у населеному пункті.

Війська РФ 11 січня продовжили наступальні операції у районі Соледара. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки російських загарбників за 19 км на північний схід від Соледара в районі Спірне, Роздолівки та Веселого. У Міноборони РФ заявили, що російські війська захопили Підгородне (6 км на південний захід від Соледара) і що частини ВДВ РФ оточили Соледар із півночі та півдня. Російський "воєнкор" стверджував, що підрозділи ВДВ РФ продовжували наступальні дії в районі н.п. Парасковіївка (6 км на південний захід від Соледара) та Красна Гора (6 км на південний захід від Соледара) з боку Підгородного. Російські блогери стверджували, що українські сили встановили оборонні рубежі на північ від Соледара, в районі Роздолівки та Веселого, і на захід від Соледара, в районі Парасковіївки та Благодатного (5 км на захід від Соледара).

Журналісти та блогери, пов'язані з групою "Вагнера" та ЗС РФ, роблять суперечливі спроби приписати собі тактичні успіхи Росії. За оцінкою ISW, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує використовувати звіти про успіхи "вагнерівців" у Соледарі, щоб представити групу "Вагнера" як ефективну бойову силу, здатну досягти тактичного прогресу, якого не можуть забезпечити звичайні російські сили. У Міноборони РФ і російські блогери, які симпатизують цьому відомству заявляють, що підрозділи ВДВ також беруть участь в операціях навколо Соледара, щоб Міноборони Росії могло стверджувати, що воно несе певну відповідальність за перші помітні тактичні успіхи в Україні за останні місяці.

Російське Міноборони, ймовірно, прагне захистити себе від подальшої критики щодо того, що його сили не можуть досягти відчутних успіхів на полі бою, а також завадити Пригожину ще більше посилити свій вплив, взявши на себе одноосібну відповідальність за можливе захоплення Соледара росіянами, зазначають експерти.

Російські війська 11 січня продовжували наступальні операції в районі Бахмута та в районі міста Авдіївка - Донецьк. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки військ РФ у районі Бахмута, Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Майорська (22 км на південний захід від Бахмута). На кадрах з геолокацією, опублікованих 10 січня, видно, що російські сили досягли мінімального просування в районі Опитного (4 км на південь від Бахмута). Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбивали атаки російських військ за 27 км на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Невельського, Красногорівки та Мар'їнки.

11 січня російські війська провели обмежений наземний десант у західній частині Донецької області. У Генштабі ЗСУ поінформували, що українські сили відбили наступ військ РФ поблизу Пречистівки (60 км на південний захід від Донецька) у західній частині Донецької області. Також Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення у Донецькій та східній Запорізькій областях.

"Південна вісь"

Українські офіційні особи повідомили, що війська РФ виводять ключові об'єкти та реструктуризують логістичні мережі на півдні України через удари ЗСУ. 11 січня офіційний представник Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що російські сили вивели точки запуску безпілотників "Шахед-136" з тимчасово захопленої частини Херсонської області в окупований Крим та російський Краснодарський край, і припустила, що українські сили завдали ударів по російських безпілотниках на півдні України

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що війська РФ раніше мали намір перетворити Мелітополь на логістичний вузол для перекидання сил і техніки до лінії фронту, ймовірно, щоб компенсувати зменшення пропускної спроможності мосту через Керченську протоку, але натомість тепер використовують місто як центр зберігання знищеної техніки та людських втрат. Федоров заявив, що російські сили використовують місцеву соціальну інфраструктуру як імпровізовані морги та лікарні в Запорізькій області та перевезли понад 200 загиблих з Токмака до Росії, а також повні вагони зі знищеним обладнанням з Мелітополя до Криму, припускаючи, що існуючої інфраструктури недостатньо для того, щоб російські сили могли впоратися з пораненими та пошкодженою технікою. Він також заявив, що війська РФ у тилу Михайлівки бояться, що їх "відправлять на забій" до Василівки.

Російські та українські сили 11 січня вели планову стрілянину через річку Дніпро у Херсонській області. Керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Євген Єрін заявив, що ЗСУ тримають під вогневим контролем острови дельти Дніпра та Кінбурнську косу. Єрін заявив, що на островах діють російські диверсійно-розвідувальні групи щодо виявлення українських вогневих позицій.

У Міноборони РФ заявили, що артилерійські підрозділи ВДВ Росії на сході продовжують обстрілювати українські позиції на західному березі Дніпра. Ця заява вказує на те, що деякі російські елементи ПДВ продовжують діяти поблизу річки Дніпро в Херсонській області.

Російські війська продовжували завдавати ударів по Херсону та його околицях. 11 січня війська РФ вели плановий вогонь районами Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.