ЗСУ відбили 12 атак у двох областях і знищили "Алігатор" росіян, - Генштаб
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 11 січня успішно відбили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області.
На Куп'янському напрямку ворог обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп'янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки - Луганської.
На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни Харківської області, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області.
На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка і Дружба Донецької області.
На Авдіївському напрямку обстріляні Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.
На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області, Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Марганець Дніпропетровської області.
На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка, Антонівка та Херсон.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала двадцять ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БПЛА типу "Орлан-10".
Ракетники й артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників.
Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що через дефіцит боєприпасів РФ не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році.
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