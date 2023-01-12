ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни окопуються в Херсонській області та вербують найманців у ПВК в Криму, - Генштаб

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 січня 2023 07:34
Росіяни окопуються в Херсонській області та вербують найманців у ПВК в Криму, - Генштаб Фото: росіяни вербують найманців у окупованому Криму (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни продовжують окопуватись в Херсонській області, а в тимчасово окупованому Криму активно вербують найманців у приватні військові компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області, російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь.

Крім цього, у Криму окупанти оголосили набір до новостворених так званих ПВК "Щит" та "Русич".

"Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті - офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

Також повідомлялось, що Сили оборони України на Бахмутському та Авдіївському напрямках продовжують відбивати штурми російських окупантів, при цьому ситуація в Соледарі залишається важкою. На лінії Сватове - Кремінна бійці ЗСУ не дають загарбникам відновити втрачені позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 12 атак у двох областях і знищили "Алігатор" росіян, - Генштаб
ЗСУ відбили 12 атак у двох областях і знищили "Алігатор" росіян, - Генштаб
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі