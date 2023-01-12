Россияне окапываются в Херсонской области и вербуют наемников в ЧВК в Крыму, - Генштаб

Россияне продолжают окапываться в Херсонской области, а во временно оккупированном Крыму активно вербуют наемников в частные военные компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Так, вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области, российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.

Кроме этого, в Крыму оккупанты объявили набор к вновь так называемым ЧВК "Щит" и "Русич".

"Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете - офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины", - отметили в Генштабе. .