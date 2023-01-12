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Россияне окапываются в Херсонской области и вербуют наемников в ЧВК в Крыму, - Генштаб

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Украина, Четверг 12 января 2023 07:34
Россияне окапываются в Херсонской области и вербуют наемников в ЧВК в Крыму, - Генштаб Фото: россияне вербуют наемников в оккупированном Крыму (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне продолжают окапываться в Херсонской области, а во временно оккупированном Крыму активно вербуют наемников в частные военные компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области, российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.

Кроме этого, в Крыму оккупанты объявили набор к вновь так называемым ЧВК "Щит" и "Русич".

"Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете - офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины", - отметили в Генштабе. .

Напомним, что 11 января ВСУ успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжают отражать штурмы российских оккупантов, при этом ситуация в Соледаре остается тяжелой. На линии Сватово – Кременная бойцы ВСУ не дают захватчикам восстановить утраченные позиции.

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