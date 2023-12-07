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Росіяни оголосили евакуацію цивільних з Нової Каховки, - Херсонська ОВА

Фото: росіяни оголосили евакуацію цивільних з Нової Каховки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи оголосили про евакуацію цивільних на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергія Хланя.

"Росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої Нової Каховки. Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на "безпечну територію" мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні", - заявив Хлань. 

За словами радника голови Херсонської ОВА, наразі невідомо куди ворог планує евакуювати цивільних. Під час минулих евакуацій люди опинялись в "найбільш депресивних районах Росії". 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", нещодавно терористи в черговий раз перевіряли мешканців Каховки на наявність російського паспорта й видавали чоловікам "повістки".

Зокрема на окупованих територіях росіяни погрожують звільненнями власникам українських паспортів.

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